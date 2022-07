Lotito esclude Mertens: “A Sarri ho promesso quattro acquisti, vi spiego”

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero, Claudio Lotito avrebbe parlato anche di mercato durante la prima giornata di ritiro della Lazio. Queste le sue parole: “A Sarri ho fatto una promessa! Gli ho detto che avrei acquistato due difensori e due portieri, stiamo lavorando per portarli alla sua corte il prima possibile. Casale è stato, sin dal primo giorno, il nostro obiettivo principale e siamo molto fieri di averlo strappato alla concorrenza. Romagnoli? A le condizioni proposte, può restare al Milan! Come detto, assieme a Tare, lavoriamo notte e giorno per portare alla Lazio i top player giusti per fornire a Sarri la squadra giusta per svolgere un’ottima stagione“.