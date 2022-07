El Chiringuito – La Lazio supera la concorrenza del Napoli per Maximiano

Come riportano dalla Spagna, i biancocelesti hanno messi gli occhi su Luis Maximiano, portiere portoghese del Granada, e sono pronti a fare un’offerta che possa convincere il club spagnolo a lasciar partire l’estremo difensore. Il nazionale portoghese è seguito anche dal Napoli, che al momento ha altre priorità, tra cui il rinnovo di Koulibaly, e quello dell’attuale portiere, Alex Meret. Molto probabilmente saranno i biancocelesti a spuntarla a discapito degli azzurri, anche per via del fatto che il club di Lotito è pronto ad offrire 7 milioni al Granada.