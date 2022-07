KKN – Il Napoli è pronto a concludere le trattative di 3 rinnovi

Come riporta la radio ufficiale del Calcio Napoli, Kiss Kiss Napoli, gli azzurri sono pronti a chiudere le trattative con 3 giocatori per siglare l’accordo per il rinnovo. I tre calciatori che il club vuole rinnovare sono: Meret, Rrahmani e Koulibaly. Per il portiere la trattativa per il rinnovo va avanti da un paio di settimane, ma negli ultimi giorni sembra essersi inserito il Torino, che vorrebbe acquistare il portiere ex Udinese. Il club è pronto a far firmare il contratto che legherà il giovane campione d’Europa agli azzurri fino al 2027.

Per quanto riguarda invece Rrahmani, il difensore kosovaro ex Verona si è dimostrato una pedina fondamentale nella squadra di Spalletti, e gli azzurri sono pronti ad offrire anche a lui il rinnovo.

Infine il terzo giocatore è il senegalese, che il club vuole far rimanere in azzurro, almeno per non perdere un giocatore che difficilmente può essere sostituito.