Dino Zoff: “Non capisco il motivo per cui il Napoli vuole cedere Meret”

Nel corso di ‘1 Station Radio’, è intervenuto lo storico portiere della Juventus e della Nazionale, Dino Zoff. L’ex portiere, tra le altre anche del Napoli, è sempre stato un ammiratore del portiere azzurro Alex Meret, e più volte lo ha definito come il futuro del club e della nazionale. L’ex numero 1 della nazionale ha espresso la sua opinione sulla volontà del Napoli di cedere l’ex Udinese: “Non capisco perchè il Napoli voglia farlo andare via, soprattutto ora che Ospina è andato via da Napoli. Per lui è importante avere continuità e poter giocare sempre. Non capisco perché andare all’Empoli. ma l’importante è che possa giocare. Per i portieri non ci sono mai piazze tranquille, anche dove non ci si gioca un posto importante in classifica, perché quello del portiere è un ruolo importante”.