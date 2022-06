Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista ha fatto il punto della situazioni sulle azioni di calciomercato del Napoli. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Perché il Napoli non ha ancora chiuso operazioni in entrata dopo gli acquisti di Khvicha Kvaratskhelia e Olivera? Vi do una notizia di calciomercato sicura: il club di Aurelio De Laurentiis non farà altri acquisti prima di avere ceduto alcuni esuberi”