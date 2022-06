Fedele: “Non ho ancora capito quale sia il progetto Napoli. Mercato? Vi dico la mia”

Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte nel corso della trasmissione radiofonica Marte Sport Live. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Non riesco a spiegarmi perché la gente non capisce. Il progetto del Napoli è questo: se danno i soldi vanno via tutti. Perché togliere uno o due giocatori che possono fare la differenza? Senza questi in Champions non ci arrivi. Può essere che vogliano vendere i giocatori per poi cedere a qualche fondo. Il modo di fare di De Laurentiis non mi piace per l’atteggiamento comunicativo. Credo che faccia tutto il possibile per essere antipatico ai tifosi.

Tra Barak e Deulofeu? Sono due giocatori diversi, il primo andrebbe a sostituire Fabian Ruiz.

Reina, Albiol, Higuain e Callejon venivano da grandi squadre ed erano abituati a vincere. Non mi pare che le squadre da dove vengono Olivera e Kvaratskhelia abbiano lo stesso curriculum di Liverpool e Real Madrid. Il Napoli e Giuntoli commettono uno degli errori più gravi in assoluto, ovvero quello di rinnovare i contratti negli ultimi mesi. Mertens va via perché è scaduto il contratto.

Il progetto non lo fa l’allenatore, ma il presidente. L’allenatore non è altro che il capo del personale, non esiste la squadra che viene fatta dall’allenatore. Si fanno delle dichiarazioni diverse tra l’allenatore ed il presidente, è questa la mia preoccupazione. Servono i giocatori vincenti, ma non è la mentalità del presidente”.