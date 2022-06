Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli vorrebbe prelevare il portiere portoghese Luis Maximiano dal Granada in prestito con diritto oppure obbligo di riscatto nella prossima stagione. Al momento l’estremo difensore ha una clausola di “soli” 12.5 milioni di euro e non è detto che il Granada accetti di lasciarlo partire in prestito. In caso di arrivo a Napoli il portiere del sodalizio spagnolo dovrebbe alternarsi con Meret nel corso della stagione e sostituirebbe il partente Ospina.