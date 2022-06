L’edizione odierna di Sky ha fatto il punto sulla situazione rinnovi in casa Napoli. Secondo l’emittente televisiva il Napoli ha fatto un’offerta per il rinnovo, se non firma Koulibaly può decidere di venderlo al prezzo che preferisce, altrimenti lo perderà in scadenza. Discorso diverso per Fabian Ruiz: se non firma e non porta un’offerta congrua, rischia il pugno duro della società. Le loro storie sono diverse, anche il rapporto con il club.