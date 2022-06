Lecce, Baroni: “Koulibaly? Se lo avessi io lo legherei con le catene”

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Assisi, in piazza del Vescovado, in occasione del Gran Galà del Calcio Umbro 2022. Questo il suo pensiero sul Napoli e sulla permanenza di Kalidou Koulibaly: “Se lo avessi io lo legherei con le catene, ma è chiaro che ci sono anche valutazioni economiche che non spetta a me fare. Ma sul suo valore non ci sono dubbi: é un giocatore stratosferico, uno dei migliori al mondo nel suo ruolo”.

Marco Baroni ha poi aggiunto nel corso del suo intervento: “Quest’anno il Napoli ha fatto un buon calcio, poteva essere lì ma nelle annate tante piccole cose possono avvenire e sono complicate da valutare. Ma comunque i tifosi azzurri non devono essere tristi, anzi. La compagine di Luciano Spalletti è riuscita ad approdare in Champions League, l’obiettivo che la società si era prefissata all’inizio della stagione. Ci sono le premesse per fare bene anche in futuro”.