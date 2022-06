Sportmediaset – Mertens vuole restare a Napoli riducendosi l’ingaggio

L’edizione odierna di Sportmediaset ha fatto il punto sulla situazione rinnovo di Dries Mertens. Secondo l’emittente televisiva Mertens valuta l’ipotesi di rivedere le proprie richieste economiche pur di restare a Napoli. Tornare in Belgio per chiudere la carriera non è mai stata una possibilità per Mertens, che si sente ancora un top player da campionato importante. Poi c’è anche da considerare l’amore per una città e un popolo che l’ha adottato come un figlio e che per lui è casa. Il belga è dunque pronto a rivedere le sue pretese e rinunciare a quasi la metà dell’ingaggio