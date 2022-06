Il difensore senegalese Kalidou Koulibaly è ormai pronto a lasciare il Napoli e la casacca azzurra. Come riportato da Repubblica il numero 26 si sente già un ex e starebbe aspettando l’affondo decisivo da parte del Barcellona per dire addio. Al momento questo affondo non è arrivato dalla Spagna, anche a causa dei problemi economici dei blaugrana, ma la svolta potrebbe esserci nella prossima settimana, con il club spagnolo pronto ad affondare il colpo con un’offerta da 40 milioni.