CdS – Ospina non risponde alla proposta di rinnovo. Meret vuole un futuro da titolare. E il Torino resta alla finestra

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha illustrato la situazione per quanto riguarda il reparto dei portieri del Napoli. Al momento, né David Ospina né Alex Meret sono sicuri di restare. Al colombiano è stato proposto un biennale al quale tuttavia non è arrivata ancora risposta. Per l’ex Spal invece, il desiderio è quello di rimanere da titolare, da protagonista. Altrimenti, per lui potrebbe arrivare una cessione, forse al Torino, che si è mosso per accaparrarselo. Nel frattempo, il Napoli ha bloccato Salvatore Sirigu a parametro zero per garantire esperienza in caso di un addio.