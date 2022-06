L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta aggiornamenti per quanto riguarda la situazione legata a Kalidou Koulibaly, il cui futuro a Napoli è incerto. Secondo la testata, il giocatore avrebbe rifiutato un quinquennale da 8 milioni lordi a stagione, lasciando tutto fermo sul fronte rinnovo. Mentre l’agente del senegalese, Fali Ramadani, non avrebbe incontrato Aurelio De Laurentiis nonostante si sia recato in Italia. Segno, secondo la testata, di assenza di novità nella trattativa.