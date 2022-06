Kvaratskhelia, lo zio: “Vi spiego la pronuncia del suo nome. Come giocatore ricorda Kakà”

Khvicha Kvaratskheila sarà presto un nuovo giocatore del Napoli. C’è tanta attesa per questo talento georgiano, che sembra pronto ad esplodere in maglia azzurra. Ha parlato di lui lo zio Mamuka, al quotidiano Il Mattino.

“Il suo ruolo ideale è quello di esterno d’attacco, perché quando vede la porta avversaria salta un paio di difensori e cerca la conclusione. Negli ultimi 20 anni non abbiamo avuto uno come lui. Ora vanno tutti allo stadio per vederlo. Fuori dal campo è un ragazzo d’oro ed è molto professionale, ricorda Kaladze per la precisione. Poi in campo mette il cuore in ogni match. Non ha tatuaggi o testa calda, pensa solo al calcio. Conoscendolo, sarà fondamentale il ritiro estivo. Sarà il momento per l’allenatore di valutarne le caratteristiche e per lui di ambientarsi. Il Rubin lo usava anche come esterno di centrocampo, ma se Spalletti lo schierasse più in avanti potrebbe divenire micidiale. Per le movenze mi ricorda Kakà. In contropiede è molto pericoloso e perciò potrebbe trovarsi molto bene con Osimhen. Pronuncia? Si dice ‘Cuaraschelia’.