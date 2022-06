Gaetano: “Napoli farei anche il centrale nel centrocampo a due”

Gianluca Gaetano, dopo il prestito alla Cremonese, potrebbe essere confermato in pianta stabile a Napoli. Ne ha parlato lo stesso calciatore in una intervista alla edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “Mi sento pronto, ho voglia di dimostrarlo sul campo, Napoli è la mia casa. Però nel mercato tutto può succedere. Prima voglio fare queste due partite alla grande con la Nazionale, poi non so cosa succederà, vado 15 giorni in vacanza e ci penserò”.

Goal con il tiraggiro: “Quello di Insigne è un po’ più dall’esterno, il mio più centrale. Però alla fine quando segni basta che va dentro”.

L’addio di Insigne: “Mi dispiace. Ha fatto anni bellissimi, nei quali si poteva vincere il campionato più di una volta. Lasciare così è difficile”.

Su Mertens: “Ha dei colpi spettacolari. Nel 2018 ho fatto gli ultimi sei mesi in prima squadra: mi allenavo con loro e giocavo con la Primavera. Ho visto Mertens fare delle cose magnifiche. A volte di spalle si gira, fa il pallonetto, la giocata. Giocatore fantastico”.

Sul suo ruolo: “Sono più un centrocampista offensivo, mezzala d’attacco, trequarti. A Napoli farei anche il centrale nel centrocampo a due, nella Cremonese con Pecchia l’ho fatto per quasi tutto il girone di ritorno”.