Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli di Gianluca Gaetano e non solo. Ecco le sue dichiarazioni: “Abbiamo ottimi rapporti con il Napoli e loro hanno diversi giocatori che potrebbero farci comodo. Mi piacciono molto Zanoli e Zerbin, hanno avuto una grande crescita anche se non me ne stupisco. Gaetano in Nazionale? Vedere un giocatore della Cremonese che debutta con l’Italia Under 21 è una grandissima soddisfazione”.