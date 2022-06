La faccenda Koulibaly ha dato un gran da fare al D.S. Giuntoli. Sul taccuino del dirigente oltre al nome, ormai noto di Leo Ostigard, ci è finito quello di William Saliba. Nome, che sembra irraggiungibile per gli azzurri, perché il ragazzo è di proprietà dell’Arsenal e dopo le sontuose prestazioni con il Marsiglia in prestito, non ha intenzione di privarsene. I Gunners tra l’altro potrebbero barcollare solo dinanzi a prezzi che superino la soglia dei trenta milioni. Determinante la volontà del giocatore francese, infatti Saliba vuole esprimere le sue potenzialità e qualità a Londra, per dimostrare di essere all’altezza di una grande squadra. Nonostante l’Arsenal non parteciperà alla prossima Champions League, nel cuore francese di William c’è solo una squadra.