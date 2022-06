Il Napoli si è detto interessato a vari profili per il ruolo di portiere, fra cui c’è anche Guglielmo Vicario. Come riferito da Nicolò Schira, la Lazio avrebbe avuto nuovi contatti con gli agenti dell’estremo difensore dell’Empoli. Tuttavia, in Italia c’è molta concorrenza: oltre al Napoli, il 25enne in prestito dal Cagliari piace anche alla Fiorentina.