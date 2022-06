Sky – Spezia, scelto il nuovo allenatore: i dettagli

Scelta fatta in panchina in casa Spezia. Dopo le valutazioni delle scorse settimane da parte della società, ecco la decisione sul sostituto di Thiago Motta per la prossima stagione di Serie A. Come riportato da Sky Sport:

“Sarà Luca Gotti il prossimo allenatore dello Spezia. La trattativa tra le parti è ormai in chiusura e nei prossimi giorni verrà definito l’accordo che porterà poi alla firma del contratto. Gotti non era l’unico nome sulla lista dello Spezia, visto che il club ligure aveva tenuto un vero e proprio casting. Da Gotti a Farioli passando per Andreazzoli. Tanti profili alcuni anche differenti tra di loro, ma alla fine il prescelto è proprio l’ex Udinese” .