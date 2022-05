Fedele: “Koulibaly deve restare. Cavani? Sogno il suo ritorno”

Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Koulibaly? Bisogna aspettare una richiesta effettiva per il senegalese. L’allenatore è il direttore del personale, il presidente è il proprietario. Se Koulibaly non entra nei parametri della società è possibile una situazione come quella di Milik.

Dybala, Kessie, Pogba e molti altri che vanno a scadenza, possono essere una buona occasione per la società azzurra. I vari Bernardeschi o Belotti non giocherebbero. Cavani? Lo prenderei senza ombra di dubbio”.