Spalletti: “Ho messo il mio desiderio di tornare in Champions nelle mani migliori”

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post che farà piacere a tutti i tifosi azzurri. Il mister infatti ha ringraziato i giocatori azzurri per avergli permesso di ritornare in Champions. Il traguardo raggiunto dal Napoli al termine di questa stagione vale molto di più di un semplice bonus economico. In questo traguardo ci sono i sogni dei napoletani, dei calciatori e dell’allenatore stesso.

“Fin dal primo giorno ho capito di aver messo il mio grande desiderio di tornare in Champions League nelle mani migliori (e nei migliori piedi)…Grazie a tutti”. Scrive sotto la foto che raffigura le maglie dei calciatori che ha allenato o affrontato in carriera. Alla sua collezione si sono aggiunte anche le maglie di tutti i calciatori azzurri.

Di seguito il post: