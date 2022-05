Rambaudi: “Luis Alberto sarebbe il giocatore giusto per il Napoli”

Roberto Rambaudi ha risposto alle domande più interessanti dei tifosi azzurri nel corso della trasmissione Il bello del calcio, programma in onda sulla emittente Canale Otto: “Luis Alberto sarebbe il giocatore giusto per il Napoli e per Luciano Spalletti: è bravissimo a giocare dietro la punta e potrebbe mandare dentro Osimhen e Lozano, come tutti i giocatori importanti sa ricercarsi lo spazio. Sarebbe un grande acquisto per il Napoli. Mi sento di consigliarlo al presidente Aurelio De Laurentiis”.

Roberto Rambaudi ha poi aggiunto nel corso del suo intervento in televisione: “Se potessi scambiare Osimhen con un attaccante della Serie A, su chi punterei? Se deve andare via per fare cassa, si deve operare allo stesso modo fatto con Cavani: via lui e dentro Higuain. In questo caso, via il nigeriano e dentro Lautaro Martinez. Il centravanti dei nerazzurri è l’unico che, tra gli attaccanti della Serie A, potrebbe non fare rimpiangere l’ex Lille”.

Per lo scudetto: “Koulibaly deve restare se vuoi vincere il titolo, mentre potrebbe andare via un centrocampista. Inoltre acquisterei un terzino sinistro”.