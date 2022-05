De Maggio su Veretout: “Parliamo di un signor calciatore che farebbe bene al Napoli”

“Mi stanno arrivando dei messaggi di accusa su Whatsapp, dicono che io sponsorizzi Veretout e faccia propaganda per il mercato del Napoli”. Valter De Maggio, molto contrariato da alcuni messaggi che sta ricevendo dai tifosi, ai microfoni di Radio Goal, ha detto la sua sulla voce di mercato che vorrebbe il calciatore romanista nelle mire di Cristiano Giuntoli e del Napoli. Ricordiamo comunque che il Napoli in passato fu in trattativa per l’acquisto del francese:

Valter De Maggio, nel corso della trasmissione, ha evidenziato: “Vorrei sapere che tipo di propaganda faccio quando poi ho sempre mandato a quel paese i procuratori, non ho mai fatto alcun favore quando ci hanno provato. Tra l’altro Veretout non è più assistito nemmeno da Mario Giuffredi, quindi non capisco questi attacchi nei miei confronti”.

De Maggio, ha poi chiosato: “Parliamo di un signor calciatore che potrebbe fare davvero molto bene al Napoli se dovesse prenderlo”