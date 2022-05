Come di consueto la SSC Napoli aggiorna sulla situazione legata allo svolgimento degli allenamenti. Come comunicato dallo stesso club azzurro dopo il successo contro il Genoa, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri inizieranno a preparare il match contro lo Spezia, valevole per l’ultima giornata di Serie A. La partita sarà in programma domenica 22 maggio allo Stadio Picco alle ore 12.30