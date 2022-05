Juve, Arrivabene precisa: “Pogba? Il suo agente è anche quello di Kean e Pellegrini”

Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky prima della partita con la Lazio. Queste le sue parole:

“Chiariamo una cosa: Pogba è del Manchester United. Rispetto per lui e la sua squadra. Detto ciò, i procuratori di Pogba sono anche di Kean e Pellegrini, normalmente ci si incontra. Il soggetto non era per niente Pogba. Per correttezza, se volessimo parlare con Pogba prima dovremmo parlare con lo United. È un gentleman agreement tra le squadre. Sul discorso del centrocampista sono d’accordo, stiamo valutando. Serve un corretto equilibrio tra difesa, attacco e centrocampo, ma assolutamente il discorso fatto ci sta”.