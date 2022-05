Simone Tiribocchi, opinionista di DAZN ed ex attaccante, ha parlato di Fabio Quagliarella nel pre partita di Sampdoria Fiorentina: “La scelta di far giocare lo stabiese titolare potrebbe essere stata fatta da Giampaolo per dare gloria all’attaccante: infatti è probabile l’addio dell’ex giocatore del Napoli”.