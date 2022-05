CdM – Insigne e il Giro d’Italia: il retroscena dell’episodio sotto casa

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma su Lorenzo Insigne e sull’episodio avvenuto ieri, in occasione del Giro D’Italia.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che l’attaccante partenopeo sia rientrato velocemente a piedi a casa (in via Petrarca) per potersi affacciare dal balcone e assistere alla sfilata di biciclette.

Prima di salire, però, il giocatore si è intrattenuto per scattare qualche selfie con tifosi e ciclisti amatoriali, i quali precedono a ogni tappa i professionisti coinvolti nel Giro.