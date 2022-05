Il Roma – Spalletti ha trovato nella stampa il suo maggior nemico

Spalletti ha trovato nella stampa il suo maggior nemico.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Roma, secondo cui l’allenatore avrebbe oramai capito di non avere il beneplacito di una parte della piazza napoletana: “Si è trattenuto per una stagione intera ma poi la sua vera indole è venuta fuori. Luciano Spalletti ha trovato nella stampa il maggior nemico del suo Napoli. Ci teneva a sfogarsi con i media fin da quando i risultati non sono stati più quelli delle prime dodici partite. Dal ko a Milano con l’ Inter gli azzurri sono andati in difficoltà. Anche a causa di infortuni e Covid. Poi si sono ripresi a gennaio. Purtroppo si sono fermati sul più bello nella corsa scudetto. E apriti cielo. È stato bacchettato l’ allenatore di Certaldo”.

Spalletti contro una parte della stampa.