Il Roma – Spalletti vuole blindare assolutamente il terzo posto

Luciano Spalletti vuole blindare il terzo posto.

Ne ha parlato l’edizione de Il Roma, secondo cui il tecnico vorrebbe vincere anche oggi per chiudere il discorso: “Spalletti ci tiene a chiudere bene questa sua prima esperienza sulla panchina del Napoli. Con il successo non ci sarebbero più problemi per la conquista del terzo posto. Che secondo il tecnico sarà importante perché gli permetterà di salire sul trono. Si dovranno fare i conti, però, con un Genoa che si deve salvare”. Vedremo se sarà bottino pieno e, dunque, trionfo con un terzo posto in tasca.