CorrSport Moviola – Lecito fischiare il calcio di rigore su contatto Belotti-Koulibaly

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha analizzato l’unico episodio di ieri.

Il quotidiano sportivo ha giudicato con 5 in pagella la prova del direttore di gara, l’arbitro Prontera: “Manca un calcio di rigore: Belotti in area aggancia col sinistro il piede sinistro di Koulibaly che è anche quello d’appoggio, Prontera schia ma sposta tutto fuori. Punita una trattenuta di maglia che: a) lui non può vedere (è coperto dal corpo di KK); b) non è funzionale alla dinamica, il difensore azzurro cade perché gli viene agganciato il piede, non per la tirata di maglia. Voto 5: Non una prestazione limpida per Prontera: riesce a mascherare un

rigore in una punizione dal limite, deve ancora maturare e parecchio”.