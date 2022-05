Gazzetta – Il Napoli vince senza particolari problemi: la posizione in classifica è salda

Il Napoli vince e convince al Grande Torino.

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, gli azzurri hanno dominato e meritato contro un Torino che non è mai stato seriamente pericoloso: “Questo Napoli, però, ha riacquisito autostima e non si ferma. Poco dopo bella azione di prima degli attaccanti, con Mertens che lancia in porta Insigne che per segnare ad ogni costo si fa rimontare da Izzo, senza servire un assist facile per Lozano. Juric capisce la difficoltà dei suoi e cambia i mediani e l’ esterno sinistro di centrocampo. Ma proprio il neo entrato Pobega fa la frittata. Tenta nella propria trequarti un dribbling complicato e Fabian gli ruba palla in progressione entra in area e segna di sinistro, primo gol da dentro i 16 metri per lo spagnolo, fra i migliori in Europa per marcature da fuori area”.

Terzo posto, per ora, quasi blindato.