Il Mattino – Conte profilo ideale per il rilancio del Napoli: le movitazioni

Antonio Conte è il profilo ideale per il Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il salentino sarebbe il profilo perfetto per alcune motivazioni che cita stamane: “Ecco Antonio Conte, perfetto per ristabilire priorità. Meglio ancora se accompagnato davvero da Lele Oriali, ci sarebbe il salto dirigenziale oltre che psico-tattico-caratteriale. Nell’anno zero del calcio Napoli, dopo il troppo atteso scudetto seguito da un

anno disastroso con tre allenatori che non si sono allacciati alla squadra e nemmeno alla città, Conte sarebbe l’uomo capace di rimettere in moto l’entusiasmo”.