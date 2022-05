CorrSport – Spalletti omaggia i suoi collaboratori dopo Torino-Napoli

Luciano Spalletti ha omaggiato sia i suoi collaboratori che Lorenzo Insigne.

Ne ha parlato l’edizione de Il Corriere dello Sport, precisa nel delineare le parole del tecnico toscano in conferenza stampa. Ecco il resoconto delle sue parole: “Quindi testa al presente, il futuro può attendere, Spalletti su questo è chiaro: «Non ho parlato in conferenza perché volevo dare merito allo staff , che fa un grande lavoro. Loro parlano per sette, sono molti di più di me. Volevo far capire che loro hanno un valore, se si fa capire a tutti che siamo concentrati su questo finale è meglio. Poi se si dice che invece non ho parlato per togliere importanza a questa partita, non è così. Il futuro per noi è sempre il prossimo allenamento, che nel nostro caso ora è martedì giocando la domenica, mentre per preparare la partita di Torino ci siamo allenati subito lunedì senza giorno di riposo e i ragazzi lo hanno fatto senza fiatare. Si deve dare anche importanza a questo, più che a quello che dovremo fare l’anno prossimo. Non si tratta di porre basi per la prossima stagione, perché poi è il podio ora quello che conta, dobbiamo fare in modo di salirci”.