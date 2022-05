L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul futuro degli azzurri e in particolare sulla questione dei portieri. In caso di conferma di Meret, Ospina sarebbe costretto a lasciare il Napoli per iniziare una nuova avventura altrove. Se si dovesse verificare quest’evenienza, il Napoli dovrebbe considerare diverse opzioni per sostituire il colombiano. Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport a riguardo:

“Se Ospina saluterà, Meret sarà libero di dimostrare senza ombre dove possa arrivare quella sua esuberanza tecnica che si percepisce, e alle sue spalle ci finirebbe una figura rassicurante, capace di stargli al fianco eppure vagamente defilato, un Sirigu (35) o uno Sportiello (30)”.