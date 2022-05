Sportface – TFN proscioglie ADL e il medico per la mancata osservanza dei protocolli in Juve-Napoli

Come riportato dal portale Sportface, il TNF, ossia il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica ha prosciolto il Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ed il medico responsabile sanitario del club Raffaele Canonico. De Laurentiis e Canonico erano stati precedentemente deferiti dalla procura per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme in materia di controlli sanitari, e in particolare per aver consentito o, comunque, non aver impedito ai calciatori Stanislav Lobotka, Amir Rrhamani e Piotr Zielinski di partire da Napoli alla volta di Torino con l’aereo lo scorso 5 gennaio, insieme al resto del ‘gruppo squadra’, e di partecipare lo scorso 6 gennaio al big match di Serie A Juventus-Napoli, nonostante i tre calciatori azzurri fossero stati sottoposti a quarantena domiciliare sino al 9 gennaio, come disposto dall’ASL Napoli 2-NORD.