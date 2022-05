CdS – Torino-Napoli, Zielinski in panchina per la quarta volta di fila?

Sabato 7 maggio alle ore 15:00 si giocherà Torino-Napoli. Gli azzurri andranno in trasferta per cercare di portare a casa altri tre punti. Il Corriere dello Sport quest’oggi ha parlato del match ed in particolare della probabilità di vedere ancora una volta Zielinski in panchina al 1′. Il centrocampista polacco infatti non è nella sua migliore forma fisica e per questo motivo nel corso delle ultime partite lo si è visto poco in campo. Ecco cosa scrive l’edizione odierna del quotidiano sulla faccenda:

“Dalle retrovie chiede spazio anche Zielinski che con l’inserimento di Mertens è scivolato ad alternativa di lusso: tre panchine di fila, col Sassuolo non è neppure entrato, in queste ultime tre gare – a cominciare da Torino – spera di riprendersi un po’ di minuti e qualche accenno di fiducia”.