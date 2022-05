Eto’o sicuro: “L’Italia è il paese meno razzista e ipocrita d’Europa”

Samuel Eto’o, ex Inter e Barcellona e non solo, ha parlato così alla Repubblica sul tema razzismo:

“Non è che a me il verso della scimmia negli stadi non l’hanno fatto, e ho avuto problemi anche in strada. Però l’Italia è forse anche il Paese meno ipocrita. La mia famiglia è rimasta a Milano, quelle nello stadio sono minoranze e mi chiedo come mai non si sia riusciti a debellare certe brutte manifestazioni”.

Favorevole all’ingresso di una rappresentanza dei tifosi nei club?

“Molto. Giochiamo per i tifosi. È giusto che siano compartecipi di alcune decisioni. È un modo per dare loro responsabilità e per avviare un dialogo”.