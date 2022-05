Lippi: “Campionato più equilibrato che io ricordi, Spalletti criticato ingiustamente”

Alla Gazzetta dello Sport è stato intervistato l’allenatore campione del Mondo 2006 Marcello Lippi che ha parlato della lotta scudetto e detto la sua anche su Spalletti. Ecco quanto detto:

“È un campionato avvincente come non succedeva da anni e non è ancora finito. In tutta l’Europa che conta hanno già i campioni, mentre in Italia e in Inghilterra no. Ho visto squadre di metà classifica giocare un buon calcio, allenatori coraggiosi, novità tattiche. Sul Napoli dico di come si fa non essere d’accordo con Spalletti quando dice che le critiche sono ingiuste? Forse poteva fare di più, ma è stato in testa e ha conquistato la Champions“.