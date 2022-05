Il Mattino – Il Napoli segue costantemente Traorè. C’è l’offerta al Sassuolo

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul prossimo mercato in casa Napoli. Secondo il quotidiano il profilo di Hamed Junior Traorè è perfetto per il Napoli del futuro che guarda prevalentemente ai giovani. Il calciatore ivoriano è un classe 2000, che ha realizzato 7 reti e 4 assist nel corso di questa stagione con la maglia del Sassuolo. Il club azzurro offre una cifra tra i 15 e i 20 milioni per provare a superare la concorrenza, rappresentata da Roma e Milan. Di contro, il Sassuolo vorrebbe monetizzare il più possibile, avendo pagato il giocatore 18 milioni e soprattutto dovendo far fronte a numerose cessioni importanti nel corso di questa sessione di mercato estiva. È probabile l’addio, infatti, anche per Scamacca, Raspadori e Berardi.