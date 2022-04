Cds – Napoli, molti giocatori a rischio cessione! Le ultime

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli. Secondo il quotidiano il patron azzurro ora è al lavoro per definire la squadra della prossima stagione e stabilire i futuri obiettivi. Sarebbero a rischio cessione Fabian Ruiz, Lozano, Ospina e Mertens. Da tempo i partenopei avrebbero già individuato gli eredi di alcuni partenti. Il centrocampista spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2023 e non avrebbe l’intenzione di rinnovarlo poichè le sue richieste economiche non coincidono con quelle di De Laurentiis. Il suo futuro è incerto, in quanto il fantasista sognerebbe un ritorno nel campionato spagnolo. Per il portiere colombiano è una situazione completamente differente. L’ex Arsenal vorrebbe rimanere a Napoli e sarebbe propenso ad accettare le cifre dell’attuale contratto, si parlerà a fine stagione sul da farsi e dipenderà anche dalla qualificazione in Champions. Spalletti ha espressamente dichiarato alla società di non confermare Axel Tuanzebe poichè non è ritenuto un elemento fondamentale del progetto. Il messicano, nonostante il contratto che scade nel 2024, non ha convinto totalmente dirigenza e soprattutto la tifoseria; ha tanti estimatori in Premier League e ad oggi il suo prezzo di cartellino è inferiore ai 30 milioni di euro. Faouzi Ghoulam dovrebbe salutare Napoli a fine stagione, il suo contratto scade il prossimo 30 giugno e si virerà su altri obiettivi, come Mathias Olivera. Il destino di Dries Mertens al giorno d’oggi è ancora un’incognita. Il 14 gradirebbe una permanenza poichè innamorato della città ma la società non vorrebbe offrire al di sopra di 1,2 mln per il nuovo contratto.