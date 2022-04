Tuttosport – Spalletti in dubbio, ADL studia tre profili! I dettagli

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla questione allenatore, che in questo momento sta tenendo banco in casa Napoli. Secondo il quotidiano gli animi tra il presidente e Spalletti sono tesi, complice anche la disfatta di Empoli che, naturalmente, ha aggravato la situazione. Il futuro dell’allenatore resta quindi incerto e si fanno già i nomi dei possibili sostituti. Il primo della lista è quello di Roberto De Zerbi, reduce dall’esperienza in ucraina e che, a fine stagione, lascerà per forza di cose lo Shakthar. Si parla poi di Gasperini che dopo aver terminato il lungo ciclo sulla panchina dell’Atalanta è pronto a rimettersi in gioco in una big. Infine, si fa il nome di Vincenzo Italiano, attuale tecnico della Fiorentina, al quale piacciono molto le sfide. Uno di questi tre, a fine stagione, potrebbe quindi prendere il posto di Spalletti se le acque tra lui e De Laurentiis non dovessero calmarsi.