Auriemma: “Penso che Spalletti abbia commesso un errore”

Raffaele Auriemma nel corso della puntata di Tika Taka, ha detto la sua in merito al momento negativo degli azzurri:

“Se dobbiamo parlare attraverso i numeri il Napoli di oggi ha gli stessi punti di quello di Gattuso che è stato allontanato tra gli improperi perché si riteneva non essere un allenatore all’altezza della piazza. Il problema è Spalletti. Da quando è stato eliminato dal Barcellona, il Napoli ha avuto sempre una settimana per allenarsi e preparare le partite. Eppure la squadra è crollata fisicamente, non arriva al 60esimo e ha subito 6 gol su 7 nei finali di partita”.

“Qualcosa è successo, non è che i calciatori sono impazziti. Il dubbio è venuto a tutti e anche a De Laurentiis che però non pagherà mai due allenatori in contemporanea. Poi bisogna dire che ci sono molti giocatori in scadenza e che non sanno che fine faranno l’anno prossimo. L’anno scorso nelle ultime 11 partite 8 vittorie, due pareggi e una sconfitta” ha sottolineato il giornalista di fede napoletana.

“Quest’anno il crollo è evidente. Gattuso per me ha inciso di più rispetto a Spalletti, nonostante le traversie e il litigio con De Laurentiis. Penso che Spalletti abbia commesso un errore: consegnarsi ai senatori per non ripetere quello che è successo a Roma con Totti e a Milano con Icardi” ha concluso Auriemma.