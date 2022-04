Cassano: “Se il Milan dovesse vincere lo scudetto non sarebbe un miracolo”

Antonio Cassano, nella consueta Bobo tv, ha parlato della conquista dello scudetto, ecco quanto detto:

“Se il Milan dovesse vincere lo scudetto non sarebbe un miracolo come quello del Leicester di Ranieri, ma quasi. I rossoneri partivano all’inizio dell’anno al quarto o quinto posto nella griglia di partenza ma sono ancora primi in classifica. Sarebbe un risultato davvero sorprendente, contro ogni pronostico”.

“Il dirigente Paolo Maldini ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni assolutamente condivisibili: il Milan negli ultimi 20 anni ha vinto solo due scudetti. Ripeto, non sarebbe ai livelli del Leicester fa farebbe qualcosa di unico. Guardano i nomi del Milan, tra titolari e riserve, non vediamo una squadra da scudetto. Quello che sta facendo Pioli è un qualcosa di speciale. Milan e Inter sono le due squadre che meritano di più”, ha aggiunto Antonio Cassano.