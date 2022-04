Montefusco: “Deluso da Spalletti, l’anno prossimo meglio un altro allenatore”

A TMW è intervenuto la bandiera azzurra Vincenzo Montefusco che ha detto la sua su Luciano Spalletti. Ecco quanto detto:

“Avevo fiducia in Spalletti e sono rimasto molto deluso. Già all’andata sulle sostituzioni non mi aveva convinto ma il Napoli comunque andava bene. Ultimamente non ho mai capito l’atteggiamento di Spalletti anche verso la stampa, con le sue dichiarazioni non ha mai fatto capire quale fosse la situazione, come andavano le cose. E’ difficile da capire nelle interviste. Conoscendo Napoli meglio cambiare tutto. E’ anche vero che magari poi si inizia anche a chiedersi perchè si cambia sempre. Gli altri tecnici hanno avuto problemi, Spalletti ha evidenziato problemi e ha avuto un atteggiamento esagerato verso la piazza e la squadra. Non credo che la società possa fare riflessioni positive sul mister”.