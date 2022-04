SKY – Niente ritiro per il Napoli, la squadra dopo cena ritornerà a casa

L’edizione odierna di Sky Sport ha fatto il punto sulla situazione ritiro in casa Napoli. Secondo l”emittente la squadra resterà tutta la giornata a Castel Volturno, un modo per passare del tempo insieme e risolvere le problematiche dell’ultimo periodo. Ma poi dopo cena si andrà a casa. Questa mattina il presidente De Laurentiis si è recato al Centro Sportivo per far sentire la sua presenza, raggiungendo il figlio Edo e la squadra di Luciano Spalletti. Stasera sarà a cena con gli azzurri. Una presenza la sua che, spera il club, potrà risolvere i problemi avuti e far agganciare il vero primario obiettivo stagionale: il ritorno in Champions League.