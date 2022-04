GdS – Osimhen sempre decisivo con le “piccole”, 15 punti grazie ai suoi gol

Nell’edizione odierna la Gazzetta dello Sport ha analizzato la stagione di Victor Osimhen per quanto riguarda le sue qualità realizzative. Nonostante gli infortuni che l’hanno tenuto lontano dal campo per molto tempo, il nigeriano ha segnato 12 gol in 22 presenze in questa stagione di Serie A. Se da una parte è rimasto a secco contro le big, l’attaccante partenopeo è stato sempre decisivo contro le squadre medio-piccole. Escludendo il gol contro la Fiorentina, inutile ai fini del risultato, Osimhen ha regalato al Napoli ben 15 punti.

Oggi il Napoli affronterà l’Empoli e conta sul suo attaccante per tornare alla vittoria dopo alcune prestazioni deludenti. Infatti dopo la sconfitta con la Fiorentina, le ambizioni del Napoli si sono ridimensionate. Allo stesso tempo però, i partenopei si stanno assicurando un posto in Champions League, competizione che il nigeriano vorrebbe giocare l’anno prossimo. A questo proposito, i club di Premier League (soprattutto l’Arsenal) tendono le orecchie, ma per il momento conta solo Empoli.