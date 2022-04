CorrSport – Sul Napoli oggi gli occhi di centosessantamila tifosi azzurri nel mondo

Empoli-Napoli verrà seguita da tantissimi tifosi azzurri nel mondo.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il match di oggi al Castellani verrà seguito da oltre centosessantamila tifosi del Napoli dell’intero pianeta: “Quando gli azzurri scenderanno in campo a Empoli, oggi pomeriggio, saranno quasi centosessanta milioni gli appassionati di tutto il mondo, incollati alla tv o a una app sullo smartphone, a seguire il Napoli in una trasferta chiave per il sogno scudetto. Secondo una ricerca Nielsen resa pubblica dal club – ma i dati sono in costante aumento – il club di De Laurentiis può contare su un bacino di 35 milioni di fan sparsi in giro per il globo, ai quali vanno aggiunti 120 milioni di “simpatizzanti”, una risorsa fondamentale per un mercato in espansione”.