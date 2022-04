Repubblica – La Uefa non procederà alle sanzioni contro i club della Superlega

La Uefa non procederà con le sanzioni ai tre club promotori della Superlega, ovvero Juventus, Barcellona e Real Madrid. L’ultima sentenza consente all’organo calcistico di poter infliggere sanzioni, anche se questa non appare come l’intenzione di Aleksander Ceferin. Infatti, il presidente Uefa non ha ragione di prendere una decisione affrettata. Innanzitutto, non sarebbe una scelta saggia, poi perché è in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia europea in merito al caso, che potrebbe cambiare le carte in tavola. Inoltre, è proprio sulla guerra alla Superlega che si è costruito, in concomitanza con il Psg, il nuovo fair play finanziario. In ultimo, bisogna vendere la pubblicità del prossimo triennio 2024-26, e farlo senza i club promotori potrebbe non essere la stessa cosa. A riportare è La Repubblica.