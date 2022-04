Il Roma – Napoli, per la prossima stagione si prenota Gaetano: i dettagli

L’edizione odierna de Il Roma parla della prossima stagione del Napoli, che potrebbe riaccogliere – e confermare – in rosa Gianluca Gaetano.

Infatti, il centrocampista classe 2000 in prestito per il secondo anno alla Cremonese, tornerà dall’esperienza in Serie B il prossimo anno e, viste le sue ultime prestazioni, potrebbe essere confermato: il quotidiano ne parla come un “regista alla “Brozovic”, vale a dire più arretrato per dettare i tempi e lanciare in profondità. Stesso ruolo di Lobotka ma caratteristiche diverse, per una risorsa importante”.