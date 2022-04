Inzaghi in conferenza: “Abbiamo una classe arbitrale tra le migliori in Europa”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha risposto ad alcune domande in conferenza stampa. Una di queste, riguarda la questione delle decisioni arbitrali capitate nel derby di Coppa Italia. Questa la risposta dell’allenatore:

“La grandissima soddisfazione è quella di aver raggiunto un’altra finale, poi secondo me abbiamo una classe arbitrale tra le migliori in Europa, da tanti anni alleno in Europa tra Champions ed Europa League e dico che siamo fortunati ad avere degli arbitri del genere. Io credo che, alla fine, nell’arco di un campionato gli episodi a favore e quelli contrari si pareggino”.